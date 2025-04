Il Sudan affronta la più grande crisi umanitaria del mondo nel mezzo della guerra civile in corso Il bilancio del conflitto si aggrava mentre milioni di persone soffrono la fame, lo sfollamento e la violenza.

Le ultime notizie sul Sudan . Mentre la guerra civile in Sudan entra nel suo terzo anno, sappiamo che il paese sta affrontando la più grande crisi umanitaria del mondo. Con quasi 13 milioni di sfollati e milioni di persone che affrontano la carestia, la situazione peggiora di giorno in giorno. Nonostante i colloqui di pace in corso a Londra, i conflitti interni al Sudan continuano a intensificarsi, con le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) che effettuano attacchi brutali, anche contro i campi profughi in Darfur, lasciando centinaia di morti. Le organizzazioni umanitarie e le Nazioni Unite hanno sottolineato il devastante tributo che il conflitto ha avuto sulla popolazione, con la denuncia di violazioni del diritto umanitario. Poiché gli sforzi internazionali per affrontare la crisi rimangono insufficienti, la situazione del Sudan è quasi ignorata sulla scena globale.