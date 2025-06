Il Summer Game Fest batte i record con 50 milioni di spettatori

HQ

Il Summer Game Fest 2025 ha infranto i record precedenti con uno sbalorditivo aumento dell'89% degli spettatori rispetto allo scorso anno, un aumento piuttosto sostanziale, in altre parole. Abbiamo avuto modo di vedere un sacco di fantastici trailer e alcuni annunci a sorpresa (Resident Evil: Requiem è uno dei più importanti), e non c'è assolutamente nulla che suggerisca che Geoff Keighley stia pensando di gettare la spugna, soprattutto quando secondo quanto riferito l'incredibile cifra di 50 milioni di persone si è sintonizzata sul livestream. Questi sono numeri da capogiro che parlano non solo della popolarità del Summer Game Fest, ma anche di quanto noi giocatori siamo davvero appassionati dei nostri giochi.

Secondo Variety, lo streaming ha raggiunto un picco di 3 milioni di spettatori simultanei su Twitch e YouTube.

Quindi, con ogni probabilità, non vediamo l'ora di goderci sia Geoff Keighley in generale che il Summer Game Fest in particolare anche il prossimo anno. Resta da vedere quali trailer vedremo allora, ma non vediamo l'ora.