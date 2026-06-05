Il Summer Game Fest inizia con l'annuncio del remake di Resident Evil Code Veronica

Non abbiamo dovuto aspettare nemmeno cinque minuti perché il Summer Game Fest ci regalasse la prima sorpresa che ci ha fatto saltare dai nostri posti in questa settima edizione, nel 2026. Il trailer che abbiamo visto si apriva con una vista in prima persona di un edificio francese dove una signora anziana apriva la porta di un appartamento in affitto. Il fatto è... non ricordavamo Resident Evil Code Veronica in quel modo, e il fatto è che questo è un remake completo del gioco, che arriverà su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 nel 2027.

Geoff Keighley voleva ringraziare il produttore della serie, Jun Takeuchi, per aver scelto lui e SGF per fare questo annuncio così speciale. Al momento non abbiamo una finestra di uscita per Resident Evil Veronica (come si chiama questa versione), ma potete vedere il trailer qui sotto.