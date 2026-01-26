Il Super Bowl LX sarà una rivincita del 2015 contro Seattle Seahawks e New England Patriots

HQ

La 60ª edizione del Super Bowl si svolge dopo le finali NFL di domenica, con risultati drasticamente diversi: il campionato AFC è stato una partita incentrata sulla difesa in cui i New England Patriots hanno sconfitto i Denver Broncos 10-7, mentre il campionato NFC è stato un emozionante scontro di rigori tra Seattle Seahawks e Los Angeles Rams; i Seahawks vinsero 31-27.

Ora è tutto pronto per il Super Bowl di domenica 8 febbraio a Santa Clara, California, casa dei San Francisco 49ers, in una rimonta del Super Bowl 2015, che si concluse con una vittoria dei Patriots, 28-24. L'ultima e unica vittoria dei Seahawks al Super Bowl è arrivata nel 2014, mentre i Patriots hanno vinto il Super Bowl sei volte, inclusi il 2017 e il 2019, grazie al leggendario quarterback Tom Brady.

Se vinceranno, sarebbe il loro primo Super Bowl senza Brady e senza Bill Belichick in squadra, ma hanno già esteso il record di 12 apparizioni al Super Bowl. Seguirai il Super Bowl LX domenica 8 febbraio?