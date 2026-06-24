Il supercomputer più veloce del mondo è ancora una volta cinese

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La Cina ha conquistato per la prima volta dal 2017 il titolo di supercomputer più veloce al mondo, come riportato da Engadget.

Il cinese LineShine del National Supercomputer Center ha raggiunto 2,198 Exaflops di prestazione, battendo il precedente campione El Capitan (1,809 Exaflops), situato al Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti. Il Lineshine cinese è il primo supercomputer a superare due esaflops di "prestazioni sostenute a doppia precisione usando solo CPU".

La nuova macchina cinese ha raggiunto il vertice, perché non si affida alle GPU come altri modelli leader. Invece, è progettato attorno a un processore personalizzato a 304 core, con 13,79 milioni di core che funzionano a 1,55 GHz e collegati tramite un interconnesso proprietario. Consuma circa 42,2 megawatt di potenza, per un'efficienza di 52,07 Gigaflops per watt.

Questa nuova classifica di vertice ha cinque sistemi che superano la soglia exascale: 1 in Cina, 3 negli Stati Uniti e 1 in Germania.