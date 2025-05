Il supporto VRR su Switch 2 funziona solo in modalità portatile

HQ

Contrariamente a quanto affermato in precedenza, non ci sarà alcun supporto VRR per Switch 2, almeno non in modalità docked. Questo è stato chiarito da Nintendo dopo aver aggiornato le informazioni sulla console sul loro sito web, cosa che è stata ripresa dal Digital Foundry. Nintendo si è scusata per la svista e ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale:

"Nintendo Switch 2 supporta il VRR solo in modalità portatile. Le informazioni errate sono state inizialmente pubblicate sul sito Web di Nintendo Switch 2 e ci scusiamo per l'errore".

Per quanto riguarda la possibilità che la console venga aggiornata per supportare il VRR in futuro, Nintendo ha dichiarato:

"Non abbiamo nulla da annunciare su questo argomento".

Un po' deludente, forse. Che ne pensi?

Speravi nel supporto VRR in modalità docked?