Il Surface Laptop Ultra è il primo laptop a dotare di Nvidia RTX Spark

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Qualche giorno fa, sia Microsoft che Nvidia hanno iniziato contemporaneamente a suggerire sui social media che qualcosa di "importante" legato all'hardware era in corso. Quella cosa è finalmente stata rivelata sotto forma del Surface Laptop Ultra. Un piccolo dispositivo elegante che diventa anche il primo a presentare la nuova RTX Spark basata su ARM di Nvidia.

Il Surface Laptop Ultra è dotato di un mini-LED da 15 pollici con una risoluzione di 262 pixel per pollice e una luminosità massima di ben 2.000 nit, qualcosa che Microsoft stessa descrive come il display Surface più luminoso di sempre. Il portatile sarà inoltre dotato di un touchpad aptico (finalmente!).

La RTX Spark si basa sull'architettura Blackwell di Nvidia e può essere configurata con fino a 20 core CPU, 6.144 core GPU e 128 GB di memoria unificata. Si sostiene anche che il chip sia abbastanza potente da offrire un petaflop di prestazioni grafiche e IA, pari a certi laptop dotati di una RTX 5070.

Non è ancora stato rivelato un prezzo, ma date le attuali condizioni di mercato e le prestazioni e la qualità costruttiva a cui sembra puntare il Surface Laptop Ultra, probabilmente dovremmo aspettarci un prezzo piuttosto elevato.

Tuttavia, Microsoft non è l'unica a sperimentare la nuova piattaforma RTX Spark, e si prevede che diversi altri produttori presenteranno quest'anno i propri laptop dotati del nuovo chip Nvidia sotto il cofano, tra cui ASUS, Dell, HP e MSI.

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