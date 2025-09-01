Il tabellone dei playoff estivi LEC 2025 è bloccato

La maggior parte dei quali è stata spesa presso Cloud9 e Team Liquid.

Fnatic apporta una serie di modifiche al team League of Legends

24 Luglio 2025 alle 12 ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons

Un midlaner è stato abbandonato, un altro è stato ingaggiato e ha assunto anche un allenatore delle prestazioni.