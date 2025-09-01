Il tabellone dei playoff estivi LEC 2025 è bloccato
Il torneo prenderà il via alla fine di questa settimana e deciderà le tre squadre EMEA che si dirigeranno verso i Mondiali 2025.
Questa settimana segnerà l'inizio della fine della stagione competitiva LEC 2025. La stagione estiva inizierà a concludersi a causa dell'evento dei playoff, che vedrà le otto migliori squadre rimanenti competere per una fetta di un ricco montepremi, ma soprattutto per uno dei tre Worlds slot 2025.
Allo stato attuale, quattro squadre sono state inserite nel girone superiore e quattro nel girone inferiore, e per quanto riguarda l'organizzazione delle partite di apertura, puoi vederle qui sotto.
- KOI contro Fnatic
- G2 Esports contro Karmine Corp
- GiantX contro il Team BDS
- Team Heretics vs. Team Vitality
Per vedere come è disposta la parentesi completa, vedere il grafico seguente.
In caso contrario, i tre Worlds slot andranno al vincitore, al secondo classificato e al terzo classificato, quando questi verranno determinati prima della fine del mese, con Worlds che seguiranno tra il 14 ottobre e il 9 novembre.