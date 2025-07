Il tabellone dei playoff IEM Cologne a sei squadre è fissato

HQ

Ci sono pochi eventi più grandi e più memorabili nel calendario annuale Counter-Strike 2 del tradizionale viaggio al Cathedral of Counter-Strike in estate. Ogni anno, possiamo aspettarci un viaggio a Colonia per un grande eventoIntel Extreme Masters in cui le migliori squadre di tutto il mondo competono per un trofeo e un grande premio in denaro. Per il 2025, IEM Cologne si concluderà molto presto, con l'evento annuale che si concluderà domenica. Stando così le cose, ora conosciamo il tabellone dei playoff e le sei squadre ancora in lizza.

I playoff sono strutturati in modo tale che non ci siano seconde possibilità ora. Ogni partita è una partita a eliminazione diretta e il tabellone è stato organizzato in modo da bloccare i quarti di finale, così come due delle squadre delle semifinali. Sì, a causa delle prestazioni all'IEM di Colonia, sia Team Vitality che Team Spirit saltano i quarti di finale e invece sono ora a sole due vittorie dall'essere incoronati campioni.

Per quanto riguarda gli alloggi, sono disposti come segue:



Mouz contro Furia



Il MongolZ contro Natus Vincere



Il vincitore della prima partita affronterà Team Vitality e il vincitore della seconda affronterà Team Spirit. I quarti si giocheranno il 1° agosto, le semifinali il 2 agosto e il gran finale il 3 agosto, con il vincitore che porterà a casa un premio in denaro di $ 400.000.