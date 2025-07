Il tabellone dei playoff per il torneo Esports World Cup Dota 2 è stato bloccato

HQ

È davvero a tutto vapore per il Esports World Cup. Il festival di Riyadh ha avuto una settimana di apertura pazzesca, una serie di eventi che ha visto metà delle squadre partecipanti (Dota 2 eliminate e mandate a casa.

Sì, la fase a gironi e ad eliminazione di questo mega torneo, che prevede un montepremi di 3 milioni di dollari, si è già conclusa, e questo significa che il tabellone dei playoff è fissato, con le otto squadre sopravvissute teste di serie nel formato a eliminazione diretta. Per quanto riguarda chi sono queste squadre e come sono state teste di serie, puoi vedere gli abbinamenti dei quarti di finale qui sotto, che sono organizzati anche nel formato del tabellone, il che significa che i vincitori delle prime due partite si sfideranno in una semifinale e viceversa per gli ultimi due.



Spirito di squadra contro Gaimin Gladiators



Aurora Gaming contro Parivision



BetBoom Team contro Tundra Esports



Team Liquid contro Team Falcons



Il vincitore tornerà a casa con $ 1 milione e 1.000 Club Points da utilizzare nel Club Championship, il tutto già sabato 19 luglio. Per quanto riguarda le otto squadre che sono già state eliminate, sono le seguenti: