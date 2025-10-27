Il tabellone è fissato per le finali mondiali dell'Overwatch Champions Series 2025

HQ

I vari campionati regionali per il 2025 Overwatch Champions Series sono ora nei libri. Durante lo scorso fine settimana, le divisioni EMEA, Nord America, Asia e Giappone vs. Pacifico si sono concluse, il che significa che ora conosciamo le 12 squadre confermate per il World Finals alla fine di novembre e allo stesso modo come ciascuna è stata inserita nel tabellone a doppia eliminazione.

Allo stato attuale, quattro squadre ottengono un bye al primo turno per aver vinto ciascuno dei campionati regionali più grandi e competitivi. Sono inclusi Twisted Minds per EMEA, Team Liquid per il Nord America, Crazy Raccoon per la Corea e Weibo Gaming per la Cina. Il resto delle squadre, comprese le seconde classificate per ciascuna di queste regioni sopra menzionate, devono darsi battaglia nel primo turno, che è testa di serie come segue.

Incontri del primo turno delle finali mondiali OWCS 2025:



Spacestation Gaming contro il Team Peps



Al Qadsiah contro Geekay Esports



Team CC contro T1



Falchi a squadre contro Varrel



Per quanto riguarda il secondo turno, anche questo è teste di serie come segue:



Crazy Raccoon contro il vincitore di Spacestation/Peps



Weibo Gaming contro il vincitore di Qadsiah/Geekay



Twisted Minds contro il vincitore di CC/T1



Team Liquid contro il vincitore di Falcons/Varrel



Trattandosi di un torneo a doppia eliminazione, ogni squadra può perdere una partita e continuare a rimanere in vita, ma perdere una seconda partita comporterà l'eliminazione diretta. L'evento prenderà il via il 26 novembre e terminerà il 30, tutto alle DreamHack Stockholm.

