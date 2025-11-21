Il tabellone è stato fissato per il Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational

HQ

Questo fine settimana vedrà il primo grande torneo ospitato su Call of Duty: Black Ops 7, con 11 dei 12 roster Call of Duty League presenti e affiancati anche da cinque Challengers squadre. Con questo evento previsto tra il 22 e il 23 novembre, con 75.000 dollari in palio e ospitato da Monster Energy, ora conosciamo il tabellone ufficiale e come sono state divise le squadre.

Incontri del primo turno del Monster Energy Launch Invitational:



OpTic Texas vs. FC Stallions



Carolina Royal Ravens vs. G2 Minnesota



FaZe Vegas vs. Riyadh Falcons



Toronto Koi contro Team WaR



Los Angeles Thieves vs. Telluride Bush Gaming



Eretici di Miami vs. Orgless (al posto dei Los Angeles Guerrillas M8)



Boston Breach vs. Cloud9 New York



Vancouver Surge vs. OMiT Brooklyn



Il torneo è un evento a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra può perdere un incontro e rimanere comunque in competizione, ma una seconda sconfitta comporta un eliminatorio diretto. Puoi vedere come il resto del tabellone è disposto e classificato qui sotto.