Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Call of Duty: Black Ops 7

Il tabellone è stato fissato per il Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational

L'evento inizia domani e si concluderà domenica.

HQ

Questo fine settimana vedrà il primo grande torneo ospitato su Call of Duty: Black Ops 7, con 11 dei 12 roster Call of Duty League presenti e affiancati anche da cinque Challengers squadre. Con questo evento previsto tra il 22 e il 23 novembre, con 75.000 dollari in palio e ospitato da Monster Energy, ora conosciamo il tabellone ufficiale e come sono state divise le squadre.

Incontri del primo turno del Monster Energy Launch Invitational:


  • OpTic Texas vs. FC Stallions

  • Carolina Royal Ravens vs. G2 Minnesota

  • FaZe Vegas vs. Riyadh Falcons

  • Toronto Koi contro Team WaR

  • Los Angeles Thieves vs. Telluride Bush Gaming

  • Eretici di Miami vs. Orgless (al posto dei Los Angeles Guerrillas M8)

  • Boston Breach vs. Cloud9 New York

  • Vancouver Surge vs. OMiT Brooklyn

Il torneo è un evento a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra può perdere un incontro e rimanere comunque in competizione, ma una seconda sconfitta comporta un eliminatorio diretto. Puoi vedere come il resto del tabellone è disposto e classificato qui sotto.

Call of Duty: Black Ops 7

Testi correlati

0
Call of Duty: Black Ops 7 (Zombie)Score

Call of Duty: Black Ops 7 (Zombie)
RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Abbiamo esaminato la Campagna e il Multiplayer, e ora è il momento di esplorare il terzo pilastro nell'edizione di questo sparatutto.



Caricamento del prossimo contenuto