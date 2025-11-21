esports
Call of Duty: Black Ops 7
Il tabellone è stato fissato per il Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational
L'evento inizia domani e si concluderà domenica.
Questo fine settimana vedrà il primo grande torneo ospitato su Call of Duty: Black Ops 7, con 11 dei 12 roster Call of Duty League presenti e affiancati anche da cinque Challengers squadre. Con questo evento previsto tra il 22 e il 23 novembre, con 75.000 dollari in palio e ospitato da Monster Energy, ora conosciamo il tabellone ufficiale e come sono state divise le squadre.
Incontri del primo turno del Monster Energy Launch Invitational:
- OpTic Texas vs. FC Stallions
- Carolina Royal Ravens vs. G2 Minnesota
- FaZe Vegas vs. Riyadh Falcons
- Toronto Koi contro Team WaR
- Los Angeles Thieves vs. Telluride Bush Gaming
- Eretici di Miami vs. Orgless (al posto dei Los Angeles Guerrillas M8)
- Boston Breach vs. Cloud9 New York
- Vancouver Surge vs. OMiT Brooklyn
Il torneo è un evento a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra può perdere un incontro e rimanere comunque in competizione, ma una seconda sconfitta comporta un eliminatorio diretto. Puoi vedere come il resto del tabellone è disposto e classificato qui sotto.