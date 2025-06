Il tanto atteso sfidante di Minecraft Hytale è in fase di chiusura

HQ

Anni fa, quando Minecraft era ancora il gioco da giocare per molti, sono spuntati una serie di concorrenti e progetti alternativi. Uno di questi esempi è stato Hytale, un gioco che molti hanno considerato come la prossima grande evoluzione dei mondi a blocchi a basso numero di poligoni. Tuttavia, sebbene quel gioco sia in sviluppo da circa sette anni, non vedrà la luce né lascerà la sua attuale forma beta.

È stato annunciato da "Noxy", il CEO di Hypixel Studios, che il gioco verrà cancellato e che lo sviluppatore verrà chiuso anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il motivo alla base di questa decisione, si menziona quanto segue:

"Lo sviluppo di un gioco è estremamente difficile, soprattutto quando si cerca di creare qualcosa di originale che parli a una comunità creativa e appassionata. Nel corso del tempo, man mano che la nostra visione si evolveva e il genere maturava intorno a noi, l'asticella continuava ad alzarsi. Le nostre ambizioni tecniche sono diventate più complesse e, anche dopo un importante riavvio del motore di gioco, il team ha scoperto che Hytale non era ancora così avanti come avrebbe dovuto essere. È diventato chiaro che avremmo avuto bisogno di molto più tempo per portarlo a un punto in cui potesse supportare l'ambiziosa visione del gioco.

"Abbiamo cercato di ridurre l'ambito, adeguare le tempistiche e trovare nuove angolazioni per continuare ad andare avanti. Ma ognuna di queste opzioni avrebbe significato scendere a compromessi su ciò che rendeva Hytale speciale in primo luogo. Non sarebbe stato il gioco che ci eravamo prefissati di realizzare. E non sarebbe stata la partita che meriti".

Va detto che questo è semplicemente l'ambizioso progetto standalone che viene chiuso poiché il server Hypixel Minecraft rimarrà in funzione. Per quanto riguarda gli sviluppatori che perderanno il lavoro come parte di questa decisione, si nota che Riot Games, che ha contribuito a rendere Hytale una realtà, li sta supportando con "generosa liquidazione e risorse per aiutarli a trovare ciò che verrà dopo".

Parlando del futuro, Noxy aggiunge: "Anche se stiamo chiudendo questo capitolo, lo spirito di Hytale e tutto ciò che speravamo potesse essere rimarranno con noi. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e porteremo avanti queste lezioni in qualunque cosa venga dopo".