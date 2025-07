Il Team BDS nomina il nuovo CEO e promette un rebranding

HQ

L'organizzazione svizzera di eSport Team BDS ha annunciato una serie di cambiamenti che ha in programma per il prossimo futuro. Per cominciare, un nuovo CEO è entrato a far parte dell'azienda, con Alexandre Lopez che ha assunto i compiti di leadership. Parlando dell'adesione all'organizzazione, Lopez spiega:

"Questa nomina è un'opportunità unica. L'organizzazione si è affermata come una forza centrale negli eSport europei e sono onorato di contribuire a scrivere il prossimo capitolo di questo viaggio, con passione e determinazione, sia nello sport che nella società".

A seguire, possiamo guardare avanti a un rebranding che avverrà nei prossimi mesi. Fa parte dell'obiettivo diTeam BDS "reinventarsi" e per quanto riguarda cosa aspettarsi su questo fronte, Lopez elabora anche.

"Vogliamo costruire un marchio che rifletta chi siamo: audace, ambizioso e profondamente umano. Questo rebranding mostrerà la nostra evoluzione, la nostra energia e il nostro desiderio di unire le persone al di là della scena competitiva".

Entro la fine dell'anno si trasferirà anche nella sua nuova sede di Ginevra, che includerà uno spazio di lavoro ibrido per i suoi vari team e anche una "casa da gioco all'avanguardia".Team BDS

Infine, Team BDS sta lanciando un'iniziativa senza scopo di lucro che mira a promuovere i videogiochi e gli eSport tra il pubblico più giovane, in particolare quello degli ospedali e delle comunità svantaggiate.