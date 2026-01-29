Il team Bloober aggiorna il misterioso sito teaser con un nuovo testo

HQ

Lo sviluppatore Bloober Team ha avuto il vento alle spalle, e da qualche anno grazie a Silent Hill 2 Remake e Cronos: The New Dawn. Il loro prossimo progetto è già in fase di anticipazione e dovrebbe essere presentato il 15 febbraio, ma ora hanno aggiornato la pagina teaser del progetto.

La pagina teaser si chiama ancora "RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com", ma hanno aggiunto una breve descrizione, che recita come segue:

"Alcune cose non escono mai dai muri. Imparano solo ad aspettare."

Inoltre, c'è un piccolo pulsante di play che riproduce una lettura della poesia "The Sick Rose" di William Blake, che si presenta come segue:

"Sei malato. Mosche invisibili nella notte. La tempesta ululante ha scoperto il tuo letto di gioia cremisi. Oscuro segreto la tua vita distruggerà."

Hanno registrato il nome "Onyx: The Dark Grip" l'anno scorso, ma i fan credono anche che questo ricordi un po' come Layers of Fear.

Che ne pensi?