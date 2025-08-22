Il Team Cherry spiega la lunga attesa per Silksong

HQ

Dopo sette lunghi anni, Hollow Knight: Silksong si sta finalmente avvicinando al traguardo. In molti si sono chiesti - e a volte anche temuti - perché il gioco abbia impiegato così tanto tempo ad arrivare. Il motivo, secondo il Team Cherry, si riduce interamente alle grandi ambizioni. Volevano costruire un sequel che potesse almeno essere all'altezza dell'originale.

In una recente intervista con Bloomberg, il co-fondatore Ari Gibson ha ammesso che il flusso creativo a volte è diventato una trappola. "Tutto quello che ho disegnato doveva entrare in partita. E se non avessi smesso di disegnare, ci sarebbero voluti 15 anni per finirlo", ha spiegato. Quello che era iniziato come un DLC per la versione originale del 2017 è diventato rapidamente un enorme progetto autonomo. Quando Silksong è stato ufficialmente annunciato come sequel completo nel 2019, le aspettative sono salite alle stelle, così come la portata: più città, boss più duri e un mondo ancora più denso e intricato.

Allo stesso tempo, il Team Cherry ha scelto di non espandere il proprio studio, temendo che potesse interrompere l'equilibrio creativo che ha reso Hollow Knight un successo. Quella decisione ha comportato un processo molto più lungo del previsto. La promessa di Microsoft di una versione del 2022 era, secondo gli sviluppatori, del tutto realistica all'epoca, ma il progetto ha continuato a crescere.

Il ritardo, tuttavia, non ha danneggiato l'hype. L'originale Hollow Knight ha venduto più di 15 milioni di copie e Silksong si trova saldamente in cima ai giochi più desiderati di Steam. Le aspettative non potrebbero essere più alte e ora il conto alla rovescia è finalmente iniziato. Il 4 settembre succederà.

