Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Call of Duty: Black Ops 6

Il team della Call of Duty League di FaZe Clan lascia ufficialmente Atlanta e cambia nome in FaZe Vegas

Sin City ha una nuova serie di inquilini.

HQ

Dopo che il Vegas Falcons ha lasciato Las Vegas per trasferirsi a Riyadh, in Arabia Saudita, Call of Duty League squadre hanno avuto l'opportunità di trasferirsi a Sin City e rivendicare il punto di intrattenimento per il proprio.

Non ci è voluto molto perché qualcuno si precipitasse, dato che i marchi confermavano che il Atlanta Faze avrebbe lasciato la Georgia per trasferirsi invece in Nevada, come parte di un rebranding in FaZe Vegas. Questo è stato ora confermato.

L'iconica squadra rossonera sta passando a una livrea viola e nera, il tutto mentre si prepara per una rinascita nella prossima stagione CDL 2026. Ma non è tutto, poiché anche il roster della squadra è stato confermato, con il ritorno di alcuni nomi familiari e ora supportati da alcuni nuovi talenti.

Le squadre FaZe Vegas sono simili alle seguenti:


  • Jovan "04" Rodriguez

  • Jordan "Abuzah" François

  • Zachary "Drazah" Jordan

  • Chris "Simp" Lehr

  • Con James "Crowder" Crowder ancora una volta come allenatore

La domanda è se il FaZe Vegas possa vedere un successo simile a quello di una volta, specialmente senza il ragazzo prodigio McArthur "Cellium" Jovel come parte della squadra.

Call of Duty: Black Ops 6

Testi correlati

0
Call of Duty: Black Ops 6 Score

Call of Duty: Black Ops 6

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Treyarch è tornato e ha consegnato un capitolo ricco e di qualità della lunga serie, un gioco che coinvolgerà allo stesso modo i fan della campagna, del multiplayer e degli zombi.



Caricamento del prossimo contenuto