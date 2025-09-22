Il team della Call of Duty League di FaZe Clan lascia ufficialmente Atlanta e cambia nome in FaZe Vegas
Sin City ha una nuova serie di inquilini.
Dopo che il Vegas Falcons ha lasciato Las Vegas per trasferirsi a Riyadh, in Arabia Saudita, Call of Duty League squadre hanno avuto l'opportunità di trasferirsi a Sin City e rivendicare il punto di intrattenimento per il proprio.
Non ci è voluto molto perché qualcuno si precipitasse, dato che i marchi confermavano che il Atlanta Faze avrebbe lasciato la Georgia per trasferirsi invece in Nevada, come parte di un rebranding in FaZe Vegas. Questo è stato ora confermato.
L'iconica squadra rossonera sta passando a una livrea viola e nera, il tutto mentre si prepara per una rinascita nella prossima stagione CDL 2026. Ma non è tutto, poiché anche il roster della squadra è stato confermato, con il ritorno di alcuni nomi familiari e ora supportati da alcuni nuovi talenti.
Le squadre FaZe Vegas sono simili alle seguenti:
- Jovan "04" Rodriguez
- Jordan "Abuzah" François
- Zachary "Drazah" Jordan
- Chris "Simp" Lehr
- Con James "Crowder" Crowder ancora una volta come allenatore
La domanda è se il FaZe Vegas possa vedere un successo simile a quello di una volta, specialmente senza il ragazzo prodigio McArthur "Cellium" Jovel come parte della squadra.