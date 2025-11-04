Il team di Formula 1 Williams annuncia un nuovo nome e logo per la stagione 2026, "ispirato dal nostro passato, fiducioso nel nostro futuro"

HQ

La Williams Racing, storica scuderia di Formula 1 fondata nel 1977 da Frank Williams, debutterà con una nuova immagine del marchio la prossima stagione, nell'ambito di un tentativo di rianimare la squadra che ha vinto l'ultimo campionato di Formula 1 nel 1997, con Jacques Villeneuve. Williams Racing diventerà... Williams F1 Team. Non si tratta di un cambiamento enorme, ma di uno che meglio "collega la gloriosa eredità del team al suo futuro audace e ambizioso", secondo l'azienda, che manterrà lo sponsor Atlassian (ufficialmente, sarà Atlassian Williams F1 Team).

A partire da gennaio 2026 debutterà anche un nuovo logo, che cambierà la "W" esistente con una "rivisitazione del 21° secolo della famosa 'Forward W' di Frank Williams".

"Sono orgoglioso che dal prossimo anno saremo conosciuti come Atlassian Williams F1 Team e porteremo un logo sulla nostra auto ispirato al nostro fondatore Sir Frank Williams e profondamente legato ai nostri decenni di successi", ha dichiarato il Team Principal James Vowless, in onore di Fran Williams, scomparsa nel 2021.

Non ci saranno cambiamenti nella line-up dei piloti, con Carlos Sainz (8°) e Alex Albon (11°). La squadra è destinata a finire quinta nella classifica a squadre, il miglior risultato dal 2017, con 111 punti finora, 39 punti di vantaggio sui Racing Bulls, che è già più di tutte le precedenti sette stagioni messe insieme.