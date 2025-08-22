Gamereactor

IN PRIMO PIANO: Copertura di Gamescom 2025

Il team di Gamereactor ci racconta la seconda giornata impegnativa alla Gamescom 2025

Il team ha parlato con gli sviluppatori e giocato alle build in fase di sviluppo.

La Gamescom è divertente, ma è anche una squadra molto impegnativa per il talentuoso team di Gamereactor, che è decollato verso Colonia con un programma completamente prenotato.

Qui, il team sta per rilassarsi dopo un intenso secondo giorno all'expo, e Alberto, Alex, Jakob e Ben si prendono un momento per parlare con chi hanno parlato e di cosa hanno suonato.

Restate sintonizzati per altre interviste, clip di gioco e altro ancora, mentre il team invia i suoi importanti filmati dalla Gamescom 2025.

