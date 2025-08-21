news
Il team di Gamereactor Gamescom 2025 discute del Giorno 2 dell'expo
Il team parla di Hollow Knight, EA Sports FC su Switch 2 e molto altro.
La polvere si è posata sul Day 2 della Gamescom e il team si è riunito fuori dall'enorme expo di Colonia per darci un aggiornamento su ciò che sta accadendo.
Alberto è rimasto in fila per quelle che sembravano ore per giocare a Hollow Knight: Silksong, Jakob ha giocato a EA Sports FC 26 su Switch 2 e molto altro ancora.
La squadra è attualmente in corsa per un terzo turno, ma puoi rimanere aggiornato guardando il video qui sotto.
