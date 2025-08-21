Il team di Gamereactor Gamescom 2025 discute del Giorno 2 dell'expo

HQ

La polvere si è posata sul Day 2 della Gamescom e il team si è riunito fuori dall'enorme expo di Colonia per darci un aggiornamento su ciò che sta accadendo.

Alberto è rimasto in fila per quelle che sembravano ore per giocare a Hollow Knight: Silksong, Jakob ha giocato a EA Sports FC 26 su Switch 2 e molto altro ancora.

La squadra è attualmente in corsa per un terzo turno, ma puoi rimanere aggiornato guardando il video qui sotto.