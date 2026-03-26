Il Team Enkeo incoronato campione di Trials of Avalon di Warzone

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Questo weekend si preannuncia un grande evento per la competizione europea di Call of Duty, poiché la Call of Duty League tornerà sulle coste britanniche per ospitare il secondo Major della stagione come parte di DreamHack Birmingham. Ma non è stata tutta l'azione competitiva di Call of Duty in Europa degna di nota, dato che l'ultima fase della serie europea Warzone si è conclusa, con Trials of Avalon che ha concluso la sua azione.

Riunendo 48 delle migliori squadre del mondo, l'evento ha offerto tre giorni di azione e, visto che si è concluso, potreste essere curiosi di sapere chi è uscito vincitore.

Dopo un round estenuante di azione, la squadra tutta francese Enkeo vinse questo torneo e si assicurò il premio in denaro di 15.000 dollari per il vincitore. Nonostante fosse considerato un evento europeo, la squadra classificata seconda è stata la squadra All-American Team Huskers, che ha superato la Team Dekii, tutta tedesca.

Altrimenti, abbiamo anche scoperto chi ha vinto l'evento Solo Yolo dove ognuno era il suo gioco, con questa corona che andava all'americano "Shifty".

Per quanto riguarda il prossimo futuro per la European Warzone Series, questo non è chiaro, dato che di solito c'è un evento per anno solare. Forse dovremo aspettare fino al 2026 per il prossimo grande torneo.