Il Team Europe inizia quasi alla perfezione la Ryder Cup: 3-1 contro gli americani

HQ

Il Team Europe ha preso un grande vantaggio nella sessione mattutina della Ryder Cup, nonostante i fischi della folla a New York. La storia e la logica dicono che la squadra di casa vincerà la Ryder Cup, ma il talento di Jon Rahm, Tyrrell Hatton e "Fleetwood Mac" (Rory McIlroy e Tommy Fleetwood) ha dato all'Europa un vantaggio di 3-1 venerdì mattina (a New York).

Tre delle prime quattro partite, giocate a quattro, sono state vinte dal Team Europe, un grande successo per il capitano dell'Europa Luke Donald. Jon Rahm e Tyrrell Hatton hanno sconfitto Bryson DeChambeau e Justin Thomas, Rory McIlroy e Tommy Fleetwood hanno sconfitto Collin Morikawa e Harris English, e Ludvig Åberg e Matt Fitzpatrick hanno battuto i numeri 1 del mondo Scottie Scheffler e Russell Henley.

L'unico match finora vinto dal Team USA è stata quella tra Xander Schauffele e Patrick Cantlay, sconfiggendo Robert MacIntyre e Viktor Hovland. Questo è sufficiente per rendere il miglior inizio d'Europa in una Ryder Cup in trasferta dal 2004.

L'azione continua questo pomeriggio a New York e ci sono molti punti in gioco tra sabato e domenica.