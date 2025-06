Il Team Falcons mette in panchina Magisk e ingaggia un giocatore di riserva

HQ

Considerando che il Esports World Cup è ambientato in Arabia Saudita, forse non è una grande sorpresa che l'organizzazione di casa Team Falcons stia cercando di difendere il suo titolo di campione firmando e assicurandosi alcuni dei migliori talenti e roster di tutto il mondo. Lo ha fatto anche nello spazio Counter-Strike 2, poiché l'organizzazione ha messo insieme una squadra che sembra sempre non essere all'altezza dell'inarrestabile Team Vitality, venendo sconfitta dalla squadra francese all'IEM Dallas, BLAST Rivals Spring 2025 e all'IEM Melbourne quest'anno, il tutto assicurandosi un trofeo al PGL di Bucarest ad aprile dopo aver sconfitto G2 Esports in finale.

La domanda è se Team Falcons riuscirà a superare il limite ai due grandi eventi imminenti, dato che IEM Cologne si svolgerà tra un mese e sarà seguito dall'evento EWC, dove Team Falcons vorrà essere il vincitore senza dubbio.

Per assicurarsi di dare il meglio di sé, l'organizzazione ha ora annunciato la messa in panchina di un giocatore principale e la firma di un sostituto, poiché Emil "Magisk" Reif è stato mandato allo slot inattivo mentre Maksim "kyousuke" Lukin è stato acquisito da Team Spirit Academy per riempire il suo spazio nella squadra.

Per quanto riguarda il motivo dietro questo cambio di roster, tutto ciò che Team Falcons ha dichiarato è che Magisk è stato "cruciale" per il loro successo e che lo aiuteranno a "cercare un nuovo percorso dopo questa offseason".

Pensi che questa sia una buona mossa per Team Falcons ?