Haas F1 Team rivela una livrea speciale con Godzilla prima del Gran Premio del Giappone

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Il team TGR Haas F1 ha svelato la livrea speciale che i piloti Esteban Ocon e Oliver Bearman mostreranno questo fine settimana a Suzuka, al Gran Premio del Giappone, come parte di una collaborazione con Toho. Entrambi i piloti e il Team Principal Ayao Komatsu hanno rivelato la livrea che adorna la VR-26 in un evento speciale a Tokyo martedì mattina.

"Sento che collaborare con Godzilla è qualcosa che solo Haas può fare, facciamo le cose a modo nostro, ed è davvero qualcosa di speciale", ha detto Bearman. "Questa collaborazione è una novità ed è davvero entusiasmante, mostra davvero una parte di chi siamo come squadra e della nostra identità, quindi spero che i fan apprezzino questa livrea divertente", ha aggiunto Komatsu.

Questa livrea speciale è il piatto principale di una collaborazione che dura tutta la stagione con Toho e Godzilla che si concluderà al Gran Premio degli Stati Uniti in ottobre, una settimana prima dell'uscita di 'Godzilla Minus Zero' il 6 novembre, con Godzilla "in mostra" per i fan.

Haas ha anche merchandising in edizione limitata con i loghi di Godzilla e del team di F1, due magliette e una felpa con cappuccio, che puoi ancora trovare qui per un periodo limitato.

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