Il team hardware viene risparmiato poiché Xbox subisce importanti tagli

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Come abbiamo riportato ieri, sono imminenti massicci licenziamenti per la divisione Xbox. Fortunatamente, sembra che alcune di queste cose prevedano che gli sviluppatori si diversino per formare studi indipendenti, ma è comunque chiaro che i licenziamenti si faranno sentire in tutti i team.

O... quasi tutti. Windows Central riporta ora che il team hardware che sviluppa il Project Helix sembra essere completamente risparmiato, il che dimostra che la responsabile di Xbox Asha Sharma non stava scherzando quando ha iniziato il suo nuovo incarico, sottolineando quanto sia importante l'hardware Xbox per Microsoft:

"Secondo fonti interne, la divisione hardware dedicata di Xbox vedrà il minor numero di riduzioni nell'evento di licenziamento a più ondate annunciato oggi dalla CEO Asha Sharma. Fondamentale, la tanto attesa console di nuova generazione, con nome in codice Helix, rimane completamente sicura e sulla giusta strada."

In breve, sembra che Project Helix sia qualcosa che Microsoft considera estremamente importante. E parlando di Project Helix, ieri abbiamo riferito che c'è ancora speranza per un lettore disco che supporti giochi fisici sulla console, dato che Microsoft sta rivalutando l'idea di offrire solo titoli scaricabili.