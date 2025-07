Il Team Heretics sfida le probabilità di essere incoronato campione Valorant alla Coppa del Mondo Esports

HQ

Una manciata di Esports World Cup tornei sono già giunti al termine. Dopo una prima settimana frenetica di azione, il torneo Valorant si è concluso e ha in realtà un vincitore piuttosto sorprendente.

La squadra che una volta rischiava di essere eliminata e costretta a competere in una partita decisiva durante la fase a gironi, Team Heretics, è riuscita a sfidare costantemente l'eliminazione per alzare invece il trofeo. L'organizzazione che ha lottato per superare il limite dei tornei per oltre un anno, piazzandosi seconda a Valorant Champions 2024 per uno la scorsa estate, ha superato la gobba ed è stata incoronata vincitrice dopo aver sconfitto Fnatic 3-2.

Questo risultato significa che Team Heretics sta tornando a casa con $ 500.000 di premio in denaro e un mucchio di Club Points per l'avvio, che aiuteranno l'organizzazione nel Club Championship. Per quanto riguarda il futuro di Team Heretics, la squadra tornerà in Europa per competere nel EMEA Stage 2 a partire dalla prossima settimana.