Il Team Liquid annuncia il ritorno di EliGE per il suo team Counter-Strike 2

HQ

A quanto pare, sia Team Liquid che FaZe Clan hanno fatto un po' di scambio di scambio, e per due dei loro veterani.

Dopo aver trascorso il 2025 con FaZe Clan, Jonathan "EliGE" Jablonowski lascia la squadra e torna a Team Liquid, un'organizzazione con cui ha trascorso quasi un decennio nell'era di Counter-Strike: Global Offensive. Questo è stato reso possibile perché Russel "Twistzz" Van Dulken sta lasciando Team Liquid e sta tornando a FaZe Clan, una squadra con cui ha trascorso diversi anni nell'era CS:GO.

Parlando del ritorno a Team Liquid, EliGE spiega: "Nuova casa per me, ma allo stesso tempo familiare:)

"Sono super felice di essere con la nuova squadra @TeamLiquidCS e anche con un tempo limitato, ho così tanta fiducia in questa squadra e sono davvero entusiasta di mostrare le nostre cose!"

Team Liquid e FaZe Clan non si scontreranno almeno fino a metà ottobre, quando entrambi dovrebbero partecipare al CS Asia Championships 2025. Nell'immediato futuro, Team Liquid verrà riprodotto nel Birch Cup mentre FaZe Clan invece compare nel ESL Pro League: Season 22.