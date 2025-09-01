Il Team Liquid è stato incoronato Valorant Vincitore della Tappa 2 del Champions Tour EMEA

HQ

L'ultimo evento regionale per l'EMEA 2025 Valorant Champions Tour è giunto al termine. Il torneo Stage 2 si è concluso durante il fine settimana e questo evento ha messo l'una contro l'altra le restanti quattro migliori squadre della regione per la possibilità di vincere un bel po' di premi in denaro e anche di staccare un biglietto diretto per l'evento internazionale Champions in poche settimane.

Dopo una prestazione dominante nelle finali, Team Liquid è uscito vincitore, sconfiggendo GiantX, che è sopravvissuto al girone eliminatorio, per sollevare il trofeo e rivendicare la parte del leone del montepremi di $ 250.000.

Questo risultato significa che entrambe le squadre, Team Liquid e GiantX, appariranno a Champions 2025, che inizia il 12 settembre e dura fino all'inizio di ottobre.