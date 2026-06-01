Il team McLaren di Formula 1 festeggerà 1.000 partenze questo fine settimana a Monaco

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Questo fine settimana si terrà il famoso Gran Premio di Monaco come sesta gara della stagione 2026 di Formula 1, e sarà molto speciale per la McLaren, che festeggerà la sua millesima partenza in Formula 1. Sono solo la seconda squadra a raggiungere questo numero di gare di F1, dopo Ferrari, che ha raggiunto la soglia delle 1.000 partenze nel 2020 e ora ha disputato 1.127 partenze.

La Ferrari rimane anche la squadra di maggior successo in Formula 1, con 840 podi, 248 vittorie, 16 Campionati Costruttori (l'ultimo nel 2008) e Campionati Piloti (l'ultimo nel 2007), ma la McLaren ha avuto più successo ultimamente: 561 podi, 203 vittorie, 10 Campionati Costruttori (inclusi il 2024 e 2025) e 13 Campionati Piloti (incluso il 2025).

McLaren è anche il secondo team di F1 attivo più antico, fondato dal neozelandese Bruce McLaren nel 1963, morto all'età di 32 anni durante un test automobilistico. Hanno impiegato campioni di F1 come Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1991) e Lewis Hamilton (2008), e più recentemente Lando Norris, che ha vinto lo scorso anno.

In questa stagione Mercedes detiene il campionato, avendo vinto tutte e cinque le gare finora e accumulato 219 punti, seguita da Ferrari con 147 punti. Andrea Kimi Antonelli è il leader inaspettato con 131 punti, seguito da George Russell con 88 punti. Il campione in carica Lando Norris è quinto con 58 punti, dopo aver raggiunto solo un podio.