Il team Mercedes-AMG F1 svela la gamma di e-bike

Mercedes-AMG non è più la forza dominante della Formula 1 di una volta, poiché la squadra ha faticato a tenere il passo con i concorrenti da quando si è conclusa la stagione 2021. Tuttavia, indipendentemente da ciò, sono ancora una delle migliori organizzazioni di sport motoristici al mondo, motivo per cui è emozionante vedere che stanno usando le loro abilità per creare una linea di biciclette elettriche.

Ci sono alcune opzioni diverse che fanno cose leggermente diverse. Il Rallye Edition, ad esempio, offre un cambio ispirato agli sport motoristici in grado di cambiare marcia in soli 0,2 secondi. Il City Edition d'altra parte è più incentrato sugli spostamenti urbani e ha un motore da 250 W in grado di erogare una velocità massima di 25 km/h. Dopo questo c'è il Track Edition, che viene fornito con freni intelligenti integrati Bluetooth che possono connettersi con un casco intelligente che utilizza un display luminoso sul retro per dire alle persone dietro il ciclista quando stanno frenando e svoltando in curva grazie a un elemento indicatore. Infine c'è la Urban Edition V15 che è considerata una bici da strada ad alte prestazioni che ha un telaio in carbonio e ha lo scopo di offrire un equilibrio tra comfort e utilità.

Il problema con queste bici di marca è che sono molto, molto costose. Il più economico è il City Edition, che arriva a £ 4.000. Il più costoso è il Rallye Edition, che ti costerà ben 7.000 sterline. Se decidi di prendere una di queste bici, gli ordini vengono presi oggi, con la produzione che richiede circa 90 giorni e arriva in una selezione di taglie.

