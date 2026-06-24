Il team MotoGP Ducati Lenovo conferma che Pedro Acosta si unisce a Marc Márquez e sostituisce Pecco Bagnaia

HQ

Il team MotoGP Ducati Lenovo ha confermato i cambiamenti della squadra per le prossime stagioni. Dopo aver annunciato che Marc Márquez ha firmato un nuovo contratto fino al 2028, ora confermano che Pedro Acosta, 22 anni, attualmente alla KTM e vincitore dei Campionati del Mondo in Moto3 e Moto2, sarà suo compagno di squadra nelle stagioni 2027 e 2028.

Nel 2024 ha vinto il premio di Rookie of the Year e ha concluso al quarto posto assoluto nel Campionato MotoGP 2025. Attualmente è sesto nella classifica generale, cinque punti davanti a Bagnaia, che sarà sostituito.

Questa mossa significa che l'attuale pilota Ducati, Francesco Bagnaia, lascerà la squadra alla fine del 2026, dopo otto stagioni in cui l'italiano ha conquistato due Mondiali consecutivi (il primo titolo della squadra dal 2007 di Casey Stoner). Bagnaia ha vinto il Campionato del Mondo MotoGP nel 2022 e 2023, ma da allora ha faticato a mantenere il ritmo, con una serie di infortuni e frustrazioni tecniche, che si sono concluse con il suo sostituto da Acosta per il futuro. Secondo le voci, Bagnaia si trasferirà ad Aprilia.