Il team principal della McLaren spiega come Piastri e Norris stanno gestendo la competizione interna

Una delle narrazioni più interessanti da seguire quest'anno in Formula 1 è come la McLaren gestirà la rivalità tra i suoi due piloti, Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi con le stesse possibilità di vincere il Campionato Piloti alla fine dell'anno.

Piastri ha 186 punti e Norris ha 176 punti. Max Verstappen, con 137 punti, ha ancora possibilità di raggiungerli, ma dovrebbe fare uno sforzo enorme e correggere le recenti malefatte. Tutti pensano che sarà uno dei due, ma chi sceglierà la McLaren per puntare al titolo assicurandosi che l'altro difenda gli interessi della squadra e non agisca in modo egoistico?

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, non nasconde che "gestire piloti di Formula 1 che gareggiano per la stessa squadra su una macchina veloce e alla ricerca del campionato sarà sempre una questione difficile. Ma finora ci siamo avvicinati in un modo che penso abbia permesso a entrambi i piloti di esprimere le loro qualità, la loro velocità, e finora è stata una corsa relativamente buona", ha detto a Sky Sports.

Stella pensa che non ci siano state polemiche all'interno del team e che "il briefing pre-gara non sta diventando più duro". "Finora non posso che essere molto grato a Lando e Oscar, che hanno affrontato questa competizione interna con grande senso di responsabilità e praticamente attenendosi alla lettera a quelli che sono i nostri principi e il nostro approccio alle corse".

Vedremo come evolverà la situazione dopo il GP del Canada di questo fine settimana...