Il Team Redline difende il suo titolo di Coppa del Mondo di Esports rivendicando il trofeo del 2025

Durante il fine settimana, si è conclusa una serie di tornei per il 2025 Esports World Cup. Il primo dei quali è accaduto all'inizio del fine settimana, poiché l'eventoRennsport si è concluso venerdì sera e ha visto l'incoronazione del primo vincitore del festival.

Questo in realtà è andato a un campione in carica, poiché Team Redline è riuscito a difendere il proprio titolo e sollevare il trofeo del 2025 dopo aver fatto lo stesso nell'evento del 2024 dell'anno scorso. Il torneo si è assicurato dopo una prestazione dominante nei turni finali, dove Team Redline ha ottenuto ben 374 punti tra i suoi quattro piloti, abbastanza per essere saldamente piantato davanti al secondo classificato Virtus.pro con 256 punti e Team Vitality al terzo posto con 168 punti.

Vincendo l'evento, Team Redline si ritrova con $200.000 del montepremi totale di $500.000 e 1.000 Club Points per Team Redline da utilizzare nel Club Championship. La domanda ora è se Team Redline riuscirà a rimanere in forma per un anno intero e a diventare campioni di threepeat al festival del 2026.