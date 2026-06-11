Il team Street Fighter 6 rivela la storia dietro l'inclusione di Tifa

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Tra tutti gli annunci durante la settimana del Summer Game Fest, è facile vedere come anche cose che normalmente attirerebbero molta attenzione ora sembrino perdersi tra la folla. Un esempio è il prossimo ritorno della eroina Tifa di Final Fantasy VII, e non stiamo parlando di Final Fantasy VII: Revelation, ma piuttosto della sua apparizione in Street Fighter 6.

In un'intervista con IGN, il regista Takayuki Nakayama spiega che le discussioni sono iniziate tre anni fa con un amico che lavora in Square Enix ed è fan di Street Fighter. Volevano creare una collaborazione in cui un personaggio ospite sembrasse una scelta naturale:

"E in quel periodo la serie di remake di Final Fantasy 7 era molto attiva, e guardando il background del personaggio, un personaggio come Tifa, che ha uno stile di arti marziali pesante, abbiamo pensato che sarebbe stato perfetto per Street Fighter 6. Quindi ha portato in modo organico a tutto questo."

Il produttore Shuhei Matsumoto ha anche spiegato il processo di integrazione di un personaggio così iconico di Square Enix in Street Fighter, sottolineando che lo stesso veterano di Final Fantasy Tetsuya Nomura è coinvolto:

"Molte cose sono state prese in considerazione, come le esagerazioni necessarie, per esempio, quando un pugno o un calcio colpiscono. Alla fine questo viene rivisto dal team di Square Enix, incluso [Tetsuya] Nomura-san del team di Final Fantasy 7. E poi, una volta approvato, tocca agli sviluppatori Capcom implementarlo nel gioco."

Dicono anche che non dovremmo aspettarci un Street Fighter 7 a breve. Il sesto capitolo sta vendendo molto bene, e il piano interno era di mantenere il gioco attivo per dieci anni.