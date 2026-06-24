Il Team Visma annuncia la squadra di Vingegaard per il Tour de France 2026, puntano a vincere la gara

HQ

Poco più di una settimana prima dell'inizio del Tour de France 2026 a Barcellona, il 4 luglio, il Team Visma - Lease a Bike ha annunciato la squadra che accompagnerà Jonas Vingegaarnel tentativo di conquistare la bicicletta Tour de France, sfidando Tadej Pogačar, che parte favorito per quello che sarebbe stato il suo quinto Tour de France, un record di pari record.

Vingegaard, che ha vinto il Tour de France nel 2022 e nel 2023, sarà accompagnato da Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail e Davide Piganzoli, ha annunciato il Team Visma martedì. Wout van Aert, che ha vinto dieci tappe, mancherà la gara per la prima volta in otto anni a causa di una ferita al gomito infetta.

Marc Reed, allenatore principale del Team Visma, ha detto che il loro obiettivo "è molto ovvio, credo, soprattutto quando hai Jonas: vogliamo vincere il Tour de France". Jonas arriva da una vittoria molto dominante al Giro d'Italia, vincendo con oltre cinque minuti di vantaggio, ma Pogacar ha dominato anche in una gara più breve, il Tour de Suisse, vincendo con sei minuti e mezzo di vantaggio e vincendo tre delle cinque tappe, stabilendo un record nei 67 anni di gara.

Inoltre, CyclingWeekly riporta che Pogacar sarà più riposato: ha disputato solo 16 giornate di gara prima del Tour de France nel 2026 (vincendo 13 volte), mentre Vingegaard ha disputato 36 giornate di gara nel 2026, principalmente a causa del Giro d'Italia.

"Il Tour potrebbe vedere un livello di dominio che non vedeva da decenni", ha detto CyclingWeekly, ricordando che quando Eddy Merkcx vinse il suo quinto Tour de France nel 1974, aveva già debuttato al Tour de Suisse in precedenza. Ma il Team Visma si fida che Vingegaard e la sua squadra possano riuscirci, e combatteranno fino alla fine per un altro Tour de France per il danese.