Il Team Vitality assume un nuovo responsabile delle operazioni di eSport

Team Vitality è attualmente una delle organizzazioni di eSport più grandi e di maggior successo al mondo e, dopo un lungo periodo di dominio in scene come Counter-Strike 2, ora sta cercando di continuare a farlo assumendo un nuovo capo delle operazioni di eSport.

Il club francese ha assunto Till Werderman per supervisionare e gestire le sue squadre League of Legends, Valorant, Rocket League e EA Sports FC, senza dubbio con l'intenzione di vederle diventare dominanti e rinomate come la sua divisione CS2.

"Sono entusiasta di annunciare che sono entrato a far parte di @TeamVitality come Head of Esport Operations", spiega Werderman. "Ho già lavorato con i team di Berlino e Parigi questo ottobre ed è stato un piacere far parte di un'organizzazione così storica!"

In precedenza, Werderman faceva parte della famiglia OverActive Media dove aveva il compito di dirigere le operazioni di KOI. Ora avrà le mani impegnate con una lista di squadre e roster diversi, il tutto mentre guida la nave da Berlino.