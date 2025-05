Il Team Vitality incoronato campione IEM Dallas

HQ

Il Team Vitality è attualmente la migliore squadra al mondo del competitivo Counter-Strike 2. L'organizzazione francese ha recentemente vinto un Intel Grand Slam, eppure la squadra ha già dato il via al suo tentativo di un secondo Grande Slam.

Durante il fine settimana, il Team Vitality è stato incoronato vincitore dell'IEM Dallas dopo aver sconfitto Mouz nel gran finale in modo molto convincente per 3-0. Questo risultato ha visto la squadra francese tornare a casa con $ 125.000 di premio in denaro e li ha anche schierati come uno da tenere d'occhio in vista del BLAST Austin Major, che prenderà il via la prossima settimana.

Altrimenti, quando si parla di Grandi Slam, il Team Vitality ora guida la caccia e richiede altre tre vittorie ESL di livello S entro i prossimi nove eventi.