Il Team Vitality scende dal primo posto nella classifica di Valve Counter-Strike 2

Mentre Team Vitality ha attraversato un periodo in cui era quasi imbattibile nel mondo del competitivo Counter-Strike 2, l'organizzazione francese ha faticato un po' nella memoria più recente a superare il limite, con altre squadre, come Team Spirit, che hanno conquistato trofei e tornei per sé.

Questo calo di forma ha fatto sì che Team Vitality abbia perso la sua posizione in cima alla classifica Valve per CS2, con Team Spirit che ha invece raggiunto la cima della classifica.

Non c'è molto tra le squadre (47 punti per l'esattezza), dato che Team Spirit ha 2.017 punti a suo nome mentre Team Vitality ne ha 1.970. Certo, ci sono alcune altre squadre che puntano a Team Vitality e alla cima della classifica, poiché The MongolZ sono al terzo posto con 1.949 punti e Mouz al quarto con 1.904. Dopo questo c'è un calo significativo a Team Falcons al quinto posto a 1.762 punti.

La domanda è se Team Vitality possa reclamare il proprio trono, dato che la squadra parteciperà all'evento BLAST Open London questo fine settimana, prima di apparire al ESL Pro League Season 22 a fine settembre, e IEM Chengdu a novembre.