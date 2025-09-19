Il Team Vitality stringe la collaborazione tra EA Sports FC e Paris Saint-Germain

HQ

Quando si parla di calcio francese per club ai giorni nostri, c'è davvero un solo nome che vale la pena conoscere: Paris Saint-Germain. Allo stesso modo, quando si tratta di eSport francesi, Team Vitality è il nome più importante del gruppo, motivo per cui sembra in qualche modo naturale che la coppia collabori per formare una squadra EA Sports FC Pro.

La squadra, che sarà conosciuta come PSG.Vitality, sarà composta da giovani talenti francesi, vale a dire i giocatori di ritorno Team Vitality Ilian Bouchi e Brice Mason, oltre alla stella veterana PSG Esports Johann "Maniika" Simon, che fungerà da allenatore e manager di questa squadra.

Per quanto riguarda la data in cui possiamo aspettarci di vedere per la prima volta PSG.Vitality in azione, il club gareggerà nel EA Sports FC Pro Open dal 22 settembre, con l'obiettivo finale di scalare e progredire verso la vetta della scena competitiva. L'obiettivo sarà anche quello di accaparrarsi il titolo eLigue 1 e di competere anche nel eChampions League. Il team avrà sede presso l'hub di eSport PSG Studio, dove avrà accesso a una struttura dotata dell'hardware e degli strumenti più recenti.