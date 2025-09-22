Il Team World sconfigge il Team Europe alla Laver Cup di San Francisco

HQ

Il Team World sta andando di moda ultimamente alla Laver Cup: ha vinto per la prima volta nel 2022 e, con l'eccezione del 2024, da allora ha vinto tutte le volte, compresa l'edizione del 2025 a San Francisco, dove il Team World, guidato da Andre Agassi, ha sconfitto il Team Europe, guidato da Yannick Noah. Il risultato è stato di 15-9, il che significa che il Team World ha vinto sette partite e il Team Europe ne ha vinte cinque, ma il Team World ha vinto tutte e quattro le partite di sabato, che hanno assegnato 2 punti, e due partite di domenica, che hanno assegnato tre punti.

Il giocatore americano Taylor Fritz è stato l'eroe del Team World, battendo i giocatori più quotati Carlos Alcaraz (Spagna) e Alexander Zverev (Germania). L'australiano Alex de Miñaur ha sconfitto anche Zverev e Jakub Mensik (Repubblica Ceca), mentre l'argentino Francisco Cerúndolo ha sconfitto il danese Holger Rune.

Questo torneo significa che Alcaraz ha perso la sua prima partita dalla finale di Wimbledon, ma non avrà importanza per la classifica ATP. Molti liquidano questo torneo come un torneo di esibizione, nonostante sia stato sanzionato dall'ATP, in quanto non conta per le classifiche individuali o di doppio, né per i paesi che rappresentano.

Il concetto di "Mondo contro Europa" è stato copiato dalla Ryder Cup del golf e, il più delle volte, è solo una scusa per fare squadre interessanti e raramente viste, come Alcaraz e Ruud in doppio (che hanno sconfitto gli americani Alex Michelsen e Reilly Opelka), oltre a portare sotto i riflettori ex leggende del tennis. L'edizione precedente ha visto John McEnroe affrontare Bjron Borg come capitani delle squadre, e questa edizione ha riportato l'ex numero 1 del mondo Andre Agassi, che ha vinto otto titoli del Grande Slam tra il 1995 e il 2003.