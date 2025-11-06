Il teaser di Michael offre uno scorcio di grandezza

HQ

L'attesa è finalmente finita e, dopo un sacco di silenzio e segretezza, ci viene offerto un piccolo teaser dell'imminente "Michael". Il grande film biografico con l'iconica pop star e la sua vita turbolenta, piena di passeggiate lunari e trionfi musicali. Il regista Antoine Fuqua promette una storia visivamente sontuosa che seguirà le orme della pop star - dalla prima infanzia alla super celebrità - con nientemeno che Jaafar Jackson nel ruolo principale. La somiglianza è inquietante e il parente della famiglia Jackson sembra essere riuscito perfettamente a catturare l'aspetto, la voce e i movimenti di Michael.

Se il film affronterà anche tutte le controversie dell'ultima parte della sua carriera, così come gli aspetti più oscuri della sua infanzia, questo è qualcosa che il teaser non rivela. La data della premiere è fissata per il 24 aprile del prossimo anno e teniamo le dita incrociate affinché questo si riveli davvero fantastico. Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Non vedi l'ora di vedere Michael?