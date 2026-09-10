Il teaser di Wolfenstein dal boss Xbox scalda l'atmosfera prima del Tokyo Game Show

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Ora manca solo una settimana all'inizio del Tokyo Game Show dove, come al solito, potremo aspettarci una miriade di annunci, notizie e filmati di gameplay. Inoltre, ci saranno molte dirette in concomitanza con l'evento, non da ultimo da parte di Microsoft, che investe molto nel Tokyo Game Show da molti anni.

Inizieranno il 17 settembre alle 11:00 BST / 12:00 CEST, e potrai leggere di più su ciò che vedremo su Xbox Wire. Ma di solito ci sono anche qualche sorpresa in arrivo, e forse il chief strategy officer della divisione Xbox, Matthew Ball, ha lasciato un grande indizio su ciò che ci aspetta.

Su X, ha pubblicato una foto del classico nemico di Wolfenstein, il Panzerhund, che si trovava fuori dalla sede di Bethesda a Rockville. Certo, potrebbe semplicemente voler far sapere alla gente che era lì, ma lo sviluppatore svedese di Wolfenstein MachineGames non ha pubblicato un nuovo gioco da quando è uscito Indiana Jones and the Great Circle due anni fa, ed è indubbiamente il momento che mostrino su cosa stanno lavorando.

Possiamo anche menzionare che il CEO di MachineGames, Jerk Gustafsson, ha detto all'inizio di quest'anno che prima o poi torneranno a Wolfenstein:

"La nostra intenzione è sempre stata di tornare a Wolfenstein. Volevamo finire la trilogia. E quando lo faremo, è qualcosa su cui non voglio commentare. Può essere ora, può essere più tardi, ma non abbiamo ancora finito. Questo è quello che posso dire."

Cosa ne pensi, è pura coincidenza che Ball abbia scelto questo motivo, o Wolfenstein III sarà annunciato presto - e se sì, sarà un'esclusiva Xbox?