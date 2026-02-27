Il Techmarine di Warhammer 40,000: Space Marine II è finalmente atterrato

HQ

La prima nuova classe per Warhammer 40,000: Space Marine II è disponibile per giocare. Nell'ultimo aggiornamento del gioco, il Techmarine ha debuttato per tutti i giocatori, completo della sua nuova e esclusiva arma, l'Ascia Omnissiana.

Vedremo quell'ascia messa a buon uso nel trailer qui sotto, che presenta la nuova missione inclusa nell'aggiornamento Techmarine. Si chiama Disruption, e se ti sei perso vedere un Dreadnought affrontare un Heldrake, ora puoi vedere queste due enormi macchine sfidarsi di nuovo e aiutare il carro armato ambulante nella sua missione di purificare la galassia dalla sporcizia eretica.

Per i possessori del Season Pass, ci sono anche nuovi DLC a pagamento, tra cui il Raven Guard Champion Pack per la classe Assault, e opzioni di personalizzazione Carcharadon per dare al tuo Space Marine un'atmosfera più oceanica. Dai un'occhiata a tutto qui sotto, o in gioco, perché l'aggiornamento Techmarine è già disponibile.