Il tecnico del Como, Cesc Fábregas, rimprovera pubblicamente Álvaro Morata dopo il cartellino rosso: "Mi aspetto di più da lui"

HQ

Álvaro Morata, attaccante spagnolo attualmente al Como 1907 in prestito dal Milan, ha ricevuto un durissimo rimprovero pubblico dal suo allenatore Cesc Fábregas, dopo una sconfitta per 1-2 contro la Fiorentina, con Morata espulso all'89° minuto, ricevendo due cartellini gialli consecutivi dopo essere caduto per la provocazione di un rivale.

Morata ha ricevuto un cartellino giallo e un rivale della Fiorentina ha discusso con lo spagnolo. Morata lo ha poi spinto, ricevendo un secondo cartellino giallo, evitabile. Per Fábregas, era inaccettabile.

"La provocazione fa parte del calcio. Chiunque non tolleri la provocazione dovrebbe fare qualcos'altro. È un giocatore esperto, mi aspetto di più da lui, perché la linea tra vincere e perdere è molto scola. Non mi piacciono le scuse. Dobbiamo giocare a modo nostro; quello che dicono gli altri non dovrebbe importarci", disse Fábregas.

Il Como subì un duro colpo pochi giorni dopo aver sconfitto il Napoli in Coppa Italia, qualificandosi per le semifinali per la prima volta in 40 anni. Le aspirazioni del Como in Serie A sono di chiudere tra i primi 6 e assicurarsi un posto europeo; attualmente sono settimi con 41 punti dietro Atalanta (41) e Roma e Juventus (46).