Il tecnico del Tottenham Hotspur ha esonerato Thomas Frank dopo un disastroso percorso in Premier League

Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur, è stato esonerato dopo una continua striscia di otto partite senza vittorie in Premier League, contando la sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United in casa martedì, che ha lasciato la squadra del Nord di Londra a lottare per la salvezza: 16ª in Premier League con 29 punti.

Frank, che otto mesi fa ha assunto il ruolo di allenatore del Tottenham e Ange Postecoglou, aveva firmato un contratto fino al 2028, ma i tifosi hanno fatto sentire la loro voce e i fischi sono stati forti nella partita di martedì. Hanno vinto solo due partite delle ultime 17, ottenendo solo 12 punti, e la loro serie di otto partite senza vittorie è la più lunga dal 2008, secondo la BBC.

Nonostante la decisione, la dichiarazione del Tottenham era affettuosa verso Frank: "Durante tutto il suo periodo al club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto nei suoi sforzi per far progredire il club. Vorremmo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo in futuro."

Se il Nottingham Forest batte i Wolves stasera, pareggerebbe con il Tottenham a 29 punti. Sotto di loro c'è la zona retrocessione, con il West Ham a 24 punti, che ha salvato un punto contro il Manchester United ieri sera.