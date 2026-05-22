Il tecnico del Tottenham, Roberto de Zerbi, ritiene che la partita di domenica sia più importante della finale di Europa League

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L'ultima giornata di Premier League domenica non sarà altrettanto emozionante perché l'Arsenal ha già vinto il campionato grazie alle scivolate del Manchester City, ma il duello per la retrocessione è ancora in corso, tra Tottenham (38 punti) e West Ham (36 punti). Uno di loro cadrà, e il Tottenham è al comando: una vittoria o un pareggio contro l'Everton basteranno per assicurare la salvezza, e anche se perderanno, il West Ham ha bisogno di una vittoria contro il Leeds, un pareggio non basterebbe.

L'allenatore del Tottenham, Roberto de Zerbi, sa che stanno rischiando con la reputazione di un club che è in massima serie dal 1977, e ha definito la partita di domenica più importante di una finale.

L'anno scorso, il Tottenham ha battuto il Manchester United nella finale di Europa League, con Ange Postecoglou come allenatore, e ha vinto un importante trofeo europeo. Ma "un trofeo non cambia nulla. La cosa più importante è l'orgoglio e la dignità del club, così da poter andare in vacanza in Premier League", ha detto l'allenatore italiano, tramite BBC Sport.

"Questo gioco è importante, più che giocare per un trofeo. La scorsa stagione si è conclusa giocando per un trofeo. Giochiamo per qualcosa di più importante di un trofeo per l'orgoglio e la storia del club."

Pensi che il Tottenham sarà salvato dalla retrocessione e dall'umiliazione domenica?