Il tecnico dell'Inter, Chivu, ha deluso, ma "non posso biasimare i miei giocatori, hanno dato assolutamente tutto"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter Milano, ha parlato della sua delusione dopo la scioccante eliminazione dalla Champions League dalla squadra norvegese Bodø/Glimt, subendo sconfitte consecutive lasciando il punteggio complessivo di 5-2 nelle due partite dei turni a eliminazione diretta.

"Abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, con dieci uomini dietro la palla, e più a lungo non riuscivamo a segnare, più diventavano fiduciosi", ha detto che i suoi giocatori hanno dato assolutamente tutto. Infatti, l'Inter ha dominato il possesso palla, con il 70% di percentuale e 33 tiri, ma solo 6 in porta, mentre Bodo/Glimt hanno sfruttato bene le poche occasioni: 7 tiri, 5 in porta, 2 gol.

"C'è molta delusione perché volevamo davvero andare avanti, ma abbiamo affrontato una squadra organizzata, determinata e piena di energia e merita di andare avanti".

L'Inter ora concentrerà la sua attenzione sulla Serie A, dove è a dieci punti di vantaggio sul più vicino inseguitore, l'AC Milan. Vincere il campionato nella sua prima stagione sarà un grande traguardo per il quarantenne Chivu, ma il dolore dell'eliminazione dalla Champions League (il finalista dell'anno scorso non è arrivato agli ottavi di finale) non sarà facilmente dimenticato.