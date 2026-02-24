Il tecnico di Curaçao Dick Advocaat si dimette quattro mesi prima del debutto ai Mondiali

HQ

Curaçao, la piccola isola caraibica, parte del Regno dei Paesi Bassi, con solo 155.826 abitanti secondo il censimento del 2023, che recentemente ha fatto la storia diventando il paese più piccolo a qualificarsi per la Coppa del Mondo, dove debutteranno il prossimo anno, ha subito una battuta d'arresto quattro mesi prima della competizione poiché il loro allenatore Dick Advocaat si è dimesso.

Advocaat, che ha guidato Curaçao a una qualificazione miracolosa battendo la molto più grande Giamaica nelle qualificazioni CONCACAF lo scorso novembre, si è dimesso per prendersi cura della figlia, affrontando problemi di salute. "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio. Questa è quindi una decisione naturale", ha detto, anche se "mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi", considerando il conseguimento della qualifica per questo piccolo paese uno dei momenti salienti della mia carriera.

Dick Advocaat, 78 anni, ha avuto una lunga carriera da allenatore che si estende per quattro decenni, inclusi recentemente paesi come Iraq, Serbia, Russia, oltre a club come Feyenoord, Utrecht, Fenerbahçe o PSV. Ha già partecipato ai Mondiali, inclusi i Paesi Bassi nel 2006 e i Paesi Bassi nel 1994, raggiungendo i quarti di finale.