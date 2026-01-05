"Il tennis femminile regge da solo": Swiatek è critica con "La battaglia dei sessi" di Sabalenka

HQ

Iga Swiatek, numero 2 mondiale nel ranking WTA, è stata critica riguardo alla "Battaglia dei Sessi" tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, che si è conclusa con la vittoria di Kyrgios su Sabalenka 6-3, 6-3, in un incontro che molti hanno considerato dannoso per il tennis femminile e per lo sport femminile in generale.

Il giocatore polacco ha detto che la partita era superflua e che non devono paragonarsi agli sport maschili. "Non l'ho visto perché non guardo cose del genere. Penso sicuramente che abbia attirato molta attenzione. Era intrattenimento, ma non direi che avesse a che fare con il cambiamento sociale o con argomenti importanti."

"Penso che il nome fosse lo stesso di quello del match contro Billie Jean King nel '73. Questo è tutto. Non c'erano più somiglianze perché sento che il tennis femminile sta da solo in questo momento", ha detto Swiatek, affermando: "Abbiamo così tanti grandi atleti e grandi storie da raccontare, non dobbiamo necessariamente paragonarci al tennis maschile. Onestamente, non c'è bisogno di competizione."

Iga Swiatek attualmente rappresenta la Polonia nella United Cup, l'unica competizione mista nei circuiti ATP e WTA. Swiatek ha sconfitto Eva Lys e Hubert Hurkacz ha battuto Alexander Zverev per una vittoria per 2-0 contro la Germania.