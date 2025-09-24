Il tennista croato e mentore di Djokovic, Nikola Pilić, muore all'età di 86 anni

HQ

Nikola Pilić, tennista e allenatore croato, noto per aver raggiunto la finale del Roland Garros nel 1973, vincendo la Coppa Davis come capitano cinque volte, oltre ad essere stato un mentore per il vincitore del 24 Grandi Slam Novak Djokovic, è morto all'età di 86 anni a Fiume, in Croazia.

Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi lo ha descritto come un "vero pioniere del nostro sport". "I suoi contributi in molti ruoli hanno lasciato un impatto duraturo sui giocatori, sui fan e sul gioco stesso, e hanno un significato particolare nella storia dell'ATP."

Giocando per la Jugoslavia, Pilic ha raggiunto il numero 6 del mondo nel 1968 e ha vinto 9 titoli in carriera. Come capitano della Coppa Davis, ha guidato la Germania a tre vittorie nel 1988, 1989 e 1993, la Croazia nel 2005 e la Serbia nel 2010.

Ha fondato un'accademia di tennis vicino a Monaco di Baviera, che ospitava giocatori come Michael Stich, Ernests Gulbis, Anastasija Sevastova e Novak Djokovic, che una volta ha descritto Pilic come il suo "padre del tennis".

Il ruolo di Niki Pilic nel boicottaggio di Wimbledon del 1973

È stato anche il catalizzatore del boicottaggio di Wimbledon nel 1973, quando Pilic (lo stesso anno in cui ha raggiunto la finale degli Open di Francia) è stato sospeso dalla federazione jugoslava per essersi rifiutato di rappresentare il paese in una partita di Coppa Davis.

La Federazione Internazionale di Tennis all'epoca confermò il divieto, e come tale non gli fu permesso di partecipare a Wimbledon. 81 tennisti, di cui 13 dei migliori 16, si sono ritirati dal torneo, il che ha portato a molti qualificati e "lucky los".